Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til mandag 18. april.

* President Volodymyr Zelenskyj advarte om at en russisk offensiv i regionen Donbas øst i Ukraina er nær forestående. «På samme måte som russiske styrker ødelegger Mariupol, ønsker de å utslette byer og samfunn i regionene Donetsk og Luhansk», sa presidenten.

* Innbyggere i Luhansk blir bedt om å evakuere umiddelbart. Guvernør Serhij Gaidai sier ifølge det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN at det kan være siste mulighet for myndighetene å hjelpe dem.

* Zelenskyj kritiserte også forsinkede våpenleveranser til landet. Han hevdet at de som har våpnene og ammunisjonen Ukraina trenger og som forsinker forsyningen, bør vite at utfallet av denne krigen også er avhengig av dem.

* Antall personer som reiser inn i Ukraina fra Polen øker. Tall fra det polske grensepolitiet viser at 22.000 personer krysset grensen inn til Ukraina på lørdag og at 19.200 forlot landet, melder BBC. Det er både folk som besøker familie i Ukraina og folk som flytter tilbake etter å ha flyktet.

* President Zelenskyj sa at han har snakket med Det internasjonale pengefondet (IMF) om Ukrainas økonomiske situasjon og gjenreisingen av landet etter krigen. I samtalen med IMF-direktør Kristalina Georgieva ble det lagt «klare planer for nå, samt en visjon for framtiden», tvitret presidenten.