Arabisk parti trekker seg midlertidig fra Israels regjering

NTB

Det arabisk-israelske partiet Raam har «suspendert» seg selv fra regjeringen etter de voldelige sammenstøtene i og rundt al-Aqsa-moskeen.

Tidligere i måneden mistet Naftali Bennetts koalisjon flertallet på 61 av Knessets 120 stemmer.

Nå trekker Raam sin støtte to dager etter at israelsk politi gikk inn i al-Aqsa-moskeen og støtte sammen med palestinske demonstranter. Det kan gi varig mindretall for Bennett.

– Dersom regjeringen fortsetter sin linje mot Jerusalems befolkning, vil vi trekke oss ut som en blokk, sier Raam, som har fire av plassene Bennett er avhengig av.

Men i første omgang er utmeldingen altså midlertidig og får ingen praktisk betydning. Nasjonalforsamlingen har ferie fram til 5. mai.

Med 60 stemmer kan Bennett så vidt styre, men vil slite med å få vedtatt nye lover. Havner han under 60 seter, åpner det for mistillitsvotering og kan føre til at Israel må holde sitt femte valg på fire år.