Zelenskyj lover kraftig motstand mot ventet offensiv

Volodymyr Zelenskyj lover russerne kraftig motstand i den store offensiven som er ventet i Øst-Ukraina. Statsministeren hans sier samtidig at ukrainerne som er omringet i Mariupol vil kjempe til siste slutt.

NTB

Ukraina er innstilt på å yte kraftig motstand mot den ventede russiske offensiven øst i landet.

– Vi vil ikke gi opp noe av vårt territorium, sier president Volodymyr Zelenskyj i et intervju med CNN søndag. Han sier kampen om Donbas-regionen kan sette rammen for utfallet av hele krigen og at Ukraina derfor må stå imot russerne.

Zelenskyj sier det er viktig med dialog med Russland dersom det er mulig, men at det er vanskelig med tanke på de voldsomme overgrepene i Butsja og andre steder i landet.

– Det er en stor tragedie, og samfunnet ønsker ikke at vi fortsetter samtalene, sier presidenten.

I intervjuet gjentok han også sin bønn til Vesten om å sende mer militært utstyr så raskt som mulig.

Samme dag sier statsminister Denys Sjmyhal at de ukrainske styrkene som er omringet av russerne i den strategisk viktige havnebyen Mariupol, vil kjempe til siste slutt.

– Byen har fortsatt ikke falt. Våre styrker, våre soldater er der fortsatt, og de vil kjempe til siste slutt.

Russland har gitt soldatene et ultimatum: Overgi dere eller dø. Det russiske forsvarsdepartementet ga søndag soldatene frist til klokka 13 med å overgi seg og lovet dem fritt leide ut av området dersom de la igjen våpen og ammunisjon og kom ut med hvite flagg. Da fristen hadde gått ut, hadde ukrainerne ikke overgitt seg.