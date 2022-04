Evergreen-skip løs etter grunnstøting

Ved hjelp av lektre ble Ever Forward lettet for flere hundre konteinere, slik at hun kom seg fri fra mudderet i Chesapeake Bay.

NTB

Konteinerskipet Ever Forward har kommet seg løs fra mudderbunnen etter at det grunnstøtte i Chesapeake Bay på USAs østkyst for over en måned siden.