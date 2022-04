Politiet: Tre personer med skuddskader i Norrköping

NTB

Politiet i Norrköping snur og sier at det er tre personer som har fått skuddskader under en voldsom demonstrasjon mot en planlagt koranbrenning.

Politiet sa først at det var en person som var truffet i beinet av det som kunne være en rikosjett, men endrer dette i en uttalelse til Sveriges Radio, skriver Aftonbladet.

– Det er ikke én person som har fått skuddskader, men tre, sier polititalsperson Johnny Gustafsson. Skadene skal ha oppstått i forbindelse med at politiet skjøt varselskudd. Ingen av skadene skal være livstruende.

Litt før klokken 18 meldte Norrköpings Tidning at sikre kilder sa tre personer var skutt av politiet da demonstrantene gikk til angrep. Politiet dementerte dette, men snudde altså etter kort og bekreftet at tre personer var skadd. Alle tre er pågrepet.

Mannen som var truffet i beinet, var våken og snakket da han ble kjørt til sykehus, skriver politiet i sin pressemelding.

Tente på biler

Før det hadde politiet skutt varselskudd mot demonstranter som blant annet hadde tent på flere biler. Bråket oppsto da folk samlet seg for å demonstrere mot Rasmus Paludan, som hadde varslet at han igjen ville brenne koraner i Norrköping og Linköping.

Den omstridte danske politikeren uteble, og politiet sa ved 16-tiden at de ikke tror aksjonene blir gjennomført, og at det heller ikke var meningen å gjennomføre dem.

I Navestad i Norrköping ble flere biler stukket i brann, og politiet avfyrte varselskudd mot motdemonstrantene som hadde samlet seg.

– Rundt 100–150 personer opptrer veldig aggressivt overfor politiet. Flere personer har kastet stein mot politiet og politibiler, sa polititalsperson Åsa Willsund til Norrköpings Tidningar tidligere på ettermiddagen.

Maskerte personer antas å ha brutt opp brostein fra gaten.

Politiet bruker droner til å holde oversikt over bydelen.

– Ikke tillatelse

Politiet er også på plass i Skäggetorp i Linköping, der det også var varslet koranbrenning. Aftonbladets reporter beskriver situasjonen på stedet som urolig, og ved 15-tiden skrev avisen at det er kastet stein mot politiet.

En politimann er såret. Politiet bruker droner til å få oversikt over bydelen og anslår at rundt 200 personer deltar i bråket.

Ifølge politiet har Paludan ikke fått tillatelse til på holde noen av samlingene han planlegger søndag.

– Det skal helst leveres inn en uke i forveien for behandling i vår rettsavdeling, som ikke er åpen i påsken, sier talsperson Johnny Gustafsson i politiregion øst.

– Vi behøver ingen tillatelse ettersom politiet beskytter demonstrantene til tross for at de ikke har noen tillatelse, skriver Stram Kurs-leder Paludan i et Facebook-innlegg. Via partiet har han sagt at han skulle være i Skäggetorp fra klokken 12 søndag.