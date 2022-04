To drept og ni såret på fest i Pittsburgh i USA

NTB

To personer er drept og ni andre er såret i skyting på en fest i Pittsburgh i Pennsylvania, melder nødetatene og lokale medier.

Flere andre ble skadd, blant annet da de hoppet ut av vinduer i leiligheten der skytingen fant sted, ifølge reporteren Ashley Zilka i TV-stasjonen WTAE.

Ifølge ubekreftede meldinger i sosiale medier skal det ha blitt avfyrt over 30 skudd under den private festen, der over 200 mennesker ifølge politiet var samlet i en leid leilighet.

Nødetatene i Pittsburgh bekrefter at to mennesker er erklært døde etter skytingen.

Det er ikke meldt om pågripelser etter skytingen.