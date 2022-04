EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, her sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for en uke siden, sier nye EU-sanksjoner rettes mot russiske banker. Foto: Adam Schreck / AP / NTB

NTB

EUs kommende sanksjoner mot Russland vil være rettet mot banker, spesielt Sberbank, og oljeindustrien, ifølge EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Vi fortsetter å se på banksektoren, spesielt Sberbank, som står for 37 prosent av den russiske banksektoren. Og så er det selvfølgelig energisektoren, sier hun til tyske Bild am Sonntag ifølge Reuters.

EU har skånet Russlands største bank i tidligere sanksjonsrunder. Sammen med Gazprombank er Sberbank en av hovedkanalene for betalinger for russisk olje og gass, noe flere EU-land fortsatt kjøper til tross for krigen i Ukraina.

Von der Leyen sier også at EU jobber med «smarte mekanismer» slik at olje kan inkluderes i neste sanksjonspakke, den sjette i rekken.

– Det som ikke bør skje, er at Putin tar enda bedre betalt i andre markeder for leveranser som ellers ville gått til EU, sier von der Leyen.

Den høyeste prioriteten er å krympe inntektene til den russiske presidenten, understreker hun.

EU jobber med et utkast til sanksjoner mot russisk olje, men medlemslandene er uenige og eventuelle sanksjoner vil først kunne tre i kraft om flere måneder.