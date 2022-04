Paven med fredsbudskap i påskegudstjeneste

NTB

Pave Frans ba om fred i «disse dager preget av krigens redsler» i gudstjenesten fra Peterskirken påskeaften.

Ordføreren i Melitopol og tre ukrainske politikere deltok på gudstjenesten.

Paven refererte ikke direkte til Russlands invasjon av Ukraina, men han oppfordret til en våpenhvile i påsken for å oppnå en framforhandlet fred.

På slutten av vigilien henvendte paven seg til ordfører Ivan Federov og politikerne Maria Mezentseva, Olena Khomenko and Rusem Umerov, som alle satt på første benkerad.

– I krigens mørke og grusomhet ber vi alle for dere og med dere i kveld. Vi ber for all lidelse. Vi kan kun gi vårt samvær, vår bønn, sa pave Frans.

– Det største du kan motta er budskapet: Kristus er oppstanden, la paven til og sa hilsenen på ukrainsk.

Fedorov ble kidnappet og holdt i fem dager av russiske styrker etter at Melitopol, en strategisk viktig by sør i Ukraina, ble okkupert. Fedorov og de tre politikerne har besøkt europeiske hovedsteder og bedt om mer hjelp til det krigsherjede landet.

Søndag holder paven påskedagsmesse på plassen utenfor Peterskirken med sin «urbi et orbi»-tale, til byen og verden.