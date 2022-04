Ti skutt på kjøpesenter i USA – tre pågrepet

Ti personer er skutt på kjøpesenter Columbiana Centre i South Carolina, lørdag. Foto: Sean Rayford / AP / NTB

NTB

Ti personer er skutt på et kjøpesenter i Columbia i South Carolina, ifølge lokalt politi. Åtte er fraktet til sykehus, og for to er tilstanden livstruende.