Russland hevder å ha kontroll over Mariupol

Russland hevder å ha kontroll over hele byområdet i Mariupol og sier de siste ukrainske soldatene befinner seg på et stålverk og ikke har noe annet valg enn å overgi seg.

NTB

Russland hevder de har full kontroll over de urbane delene av havnebyen Mariupol, men at noen får ukrainske soldater er igjen på et industriområde.