Hep Stars-bassist Lennart «Lelle» Hegland er død

NTB

Bassist Lennart «Lelle» Hegland fra det svenske 60-tallsbandet Hep Stars er død, 79 år gammel.

Heglands familie bekrefter dødsfallet overfor Aftonbladet.

Bassisten fra Stockholm startet et band i 1963 sammen med kompisen Christer Pettersson, som han møtte mens de avtjente verneplikten. Etter hvert fikk bandet flere medlemmer og The Hep Stars var et faktum. Gruppen fikk sitt gjennombrudd i 1965 med låter som «Cadillac» og «Farmer John» og var på midten av 1960-tallet en av de mest populære gruppene i både Norge og Sverige.

Deres aller største hit var antikrigssangen «I natt jag drömde», med svensk tekst av Cornelis Vreeswijk.

På slutten av tiåret sluttet flere medlemmer i bandet, og til slutt var Hegland den siste som var igjen av den opprinnelige besetningen. Hep Stars ble oppløst i 1973, men Hegland fortsatte musikkarrieren.

På slutten av 1990-tallet ble han rammet av en hjerneskade som påvirket hukommelsen og evnen til å snakke.