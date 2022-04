Zelenskyj: Dersom styrkene i Mariupol utslettes, tar samtalene slutt

NTB

Dersom de siste ukrainske styrkene som er igjen i Mariupol, blir utslettet, er det slutt på samtalene med Moskva, sier Ukrainas president.

Uttalelsen fra Volodymyr Zelenskyj kommer i et intervju med nettavisen Ukrainska Pravda.

– Utslettelsen av våre styrker, av våre menn, vil sette en stopper for enhver forhandling. Situasjonen vil bli fullstendig fastlåst, for vi forhandler ikke om territoriet vårt eller om folket vårt, sier den ukrainske presidenten.

Mariupol er en strategisk viktig havneby, som er beleiret av russiske styrker.

Titusenvis av soldater

Russland har samlet titusenvis av soldater i Øst-Ukraina med tanke på en offensiv om kort tid, sier den ukrainske guvernøren i Luhansk.

I tillegg er store mengder utstyr flyttet til regionen, sier Serhij Hajdaj.

– De har allerede alt klart for et gjennombrudd, sier guvernøren, som mener russerne bare venter på bedre vær før de setter i gang flere angrep samtidig i de østlige regionene Luhansk og Donetsk.

Ifølge værmeldingene skal det slutte å regne i de to områdene i midten av neste uke.

– Lurer kun seg selv

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har diskutert den beleirede havnebyen Mariupols skjebne med landets etterretning og militære ledere.

– Detaljene kan ikke offentliggjøres nå, men vi gjør alt vi kan for å redde våre folk, sa Zelenskyj i sin tale til nasjonen natt til lørdag.

Andre steder sør i Ukraina, som i okkuperte områder rundt Kherson og Zaporizjzja, terroriserer russiske soldater sivilbefolkningen og leter etter enhver som er tilknyttet hæren eller styresmaktene.

– Okkupantene tror dette vil gjøre det lettere for dem å kontrollere dette territoriet. Men de tar feil. De lurer kun seg selv, sa presidenten.

– Problemet deres er ikke at de ikke aksepteres av aktivister, veteraner og journalister. Russlands problem er at det ikke blir akseptert, og aldri vil bli, av hele det ukrainske folket. Russland har tapt Ukraina for alltid, la han til.

Zelenskyj sa i samme tale at det er vanskelig å forutsi hvor lenge krigen vil vare.