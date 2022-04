Macron frir til velgere i Marseille

Emmanuel Macron holdt valgmøte i Marseille lørdag for å samle stemmer før andre omgang i presidentvalget. For å sikre seg en ny periode i Elyséepalasset må han slå Marine Le Pen 24. april.

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron holder valgmøte i Marseille lørdag i håp om å samle støtte blant dem som stemte på venstrekandidater i første valgomgang.

Velgerne i den multikulturelle storbyen ved Middelhavet foretrakk venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchon i første valgomgang for en uke siden. Der vant Macron foran høyrepopulistiske Marine le Pen, og nå trenger han alle velgerne han kan få for å vinne over Le Pen i andre valgomgang 24. april.

Macron har selv sagt at «ingenting er avgjort», selv om han slo Le Pen med god margin i forrige runde. Dermed dro han på frierferd til Marseille, i håp om å overbevise dem som stemte på Mélenchon.

Le Pen tilbrakte lørdagen med å snakke til velgere i landsbyen Saint-Rémy-sur-Avre, nordvest i Frankrike.