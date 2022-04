To dager med opptøyer – Paludans markering i Landskrona blir flyttet

NTB

Den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan planla en ny koranbrenning i den skånske byen Landskrona lørdag, men markeringen blir flyttet.

Politiet har besluttet at Paludan ikke får holde markeringen der han ville, men at den flyttes til et annet sted.

Svenske politiledere har sittet i møter lørdag formiddag for å vurdere om Paludans tillatelse til å holde en markering i Landskrona skal trekkes tilbake. Det ser ikke ut til å skje, men markeringen kan bli avbrutt hvis situasjonen utarter.

– Etter en samlet vurdering som følge av utviklingen i andre regioner i helgen og informasjon vi har hentet inn de siste dagene og uken, undersøker nå politiet om vi kan finne en alternativ plass for å gjennomføre markeringen som ikke kommer til å skje i Landskrona, skriver politiet i en pressemelding.

Ytringsfrihet

– Vi har gjort nøye vurderinger av plassen han får lov til å befinne seg på ved denne sammenkomsten. Vi har allerede avsatt ressurser for å håndtere det, men nå må vi ta ytterligere grep om situasjonen etter det som har skjedd de siste dagene, sier Kim Hild, pressetalsperson for politiregionen Syd.

På spørsmål om hvorfor Paludan får holde markeringen når det er så stor risiko for at motdemonstrantene vil ty til vold, sier Hild at det handler om ytringsfriheten.

– Beskyttelsen for å kunne utøve sine rettigheter til å demonstrere og ytre seg veier tungt, og det skal utrolig mye til for at det kan settes til side, sier Hild.

Voldsomme opptøyer

Det er blitt voldsomme opptøyer to dager på rad når motdemonstranter har gått til angrep på politiet. Torsdag ble det voldsomme opptøyer i Östergötland, mens det fredag ble kaos i Örebro.

Minst fire politibiler ble satt fyr på i opptøyene i Örebro, og tolv politibetjenter og en privatperson ble skadd.

– Det er snakk om skader fra stein som ble kastet, slag og vold. Det er noen brudd, men det er heldigvis ikke livstruende, sier politiets talsperson Lars Hedelin.

Ingen er foreløpig pågrepet etter opptøyene i Örebro. Åtte personer ble pågrepet i Stockholm fredag i forbindelse med demonstrasjonene mot Paludans markering i Rinkeby.