Forsvarspolitikk viktigere for svenske velgere

NTB

Forsvarspolitikk blir stadig viktigere for svenskene, viser en ny undersøkelse. Årsaken er Russlands invasjon av Ukraina, melder Sveriges Radio Ekot.

– Det faktum at Russland invaderer et land i Europa gjør saken hyperaktuelt. Så forsterkes det selvfølgelig med diskusjonen om Nato og at regjeringen la seg på 2 prosents nivå av BNP, sier administrerende direktør Torbjörn Sjöström i Novus, som har utført undersøkelsen, til radiokanalen.

Moderaterna, som lenge var ansett for å ha den beste forsvarspolitikken, får nå konkurranse. En like stor andel av de spurte mener at Sverigedemokraterna og statsminister Magdalena Andersson har den beste forsvarspolitikken.

Riksdagsvalget avholdes den 11. september. Blant de ti viktigste sakene før valget havner forsvar på en femteplass. På topp ligger helsevesen, noe som slett ikke er rart, sier Sjöström:

– Det ligger alltid på toppen, det er bildet vi har av en svensk velferdsstat.

I overkant av 1.000 av 1.700 tilfeldig utvalgte respondenter svarte på spørsmål mellom 7. og 11. april.