Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til lørdag 16. april.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier myndighetene tror at mellom 2.500 og 3.000 ukrainske soldater er drept så langt i krigen. I et intervju med CNN sier han at om lag 10.000 soldater i tillegg er såret.

* Zelenskyj har gitt president Joe Biden beskjed om at USA bør føre Russland opp på listen over land som sponser terrorisme. Det vil kunne utløse de kraftigste og mest vidtrekkende sanksjonene i den amerikanske verktøykassen, skriver The Washington Post.

* Tyskland gir mer enn 1 milliard euro, tilsvarende 9,5 milliarder kroner, i militærhjelp til Ukraina. Pengene skal gjøre Ukraina i stand til å kjøpe mer militært utstyr.

* FNs matvareprogram (WFP) ber om umiddelbar tilgang til ukrainere i beleirede områder fordi folk dør av sult. Organisasjonen trenger trygge korridorer for å levere mat til 2,3 millioner denne måneden, melder BBC.

* Zelenskyj sier han har diskutert den beleirede havnebyen Mariupols skjebne med landets etterretning og militære ledere. «Detaljene kan ikke offentliggjøres nå, men vi gjør alt vi kan for å redde våre folk», sa han i sin tale til nasjonen natt til lørdag.