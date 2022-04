Zelenskyj: EUs spørreskjema snart ferdig utfylt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier EUs spørreskjema straks er ferdig utfylt. Skjemaet er del av Ukrainas søknad om medlemskap i unionen. Foto: Det ukrainske presidentskapet via AP / NTB

Ukraina har svart på nesten alle spørsmål i EUs spørreskjema om medlemskap, sier president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale.

– Jobben er nesten fullført, og vi vil snart gjøre svarene tilgjengelig for representanter fra EU, fortalte Zelenskyj.

Spørreskjemaet utgjør grunnlaget for videre samtaler om medlemskap i unionen.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i overleverte spørsmålene da hun nylig besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv.

Ukraina søkte om medlemskap like etter at Russlands invasjon startet i slutten av februar. EU-kommisjonen vurderer for tiden søknaden.

En utvidelse av EU er en lang og komplisert prosess, og selv om EU-kommisjonen gir grønt lys, kan det ta lang tid før forhandlinger om et medlemskap kan starte. Von der Leyen har på sin side lovet en rask prosess.