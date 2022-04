Zelenskyj: Opp mot 3.000 ukrainske soldater er drept

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landets myndigheter tror at mellom 2.500 og 3.000 ukrainske soldater er drept så langt i krigen.

I et lengre intervju med kanalen CNN sier Zelenskyj at om lag 10.000 soldater i tillegg er såret og at det er vanskelig å vite hvor mange av dem som overlever.

– Vi vil alle kjempe, men vi må alle gjøre vårt beste for at denne krigen ikke varer evig. Dess lengre den pågår, dess mer taper vi, sier Zelenskyj.

En opptelling Russland har offentliggjort viser mellom 19.000 og 20.000 drepte soldater på ukrainsk side. Hvor mange russiske soldater som har blitt drept, er uvisst. Vestlige land anslår flere tusen, mens Moskva nylig oppga 1.350 døde soldater.

I det samme intervjuet sier han at verden må forberede seg på at Russlands Vladimir Putin kan ta i bruk kjernefysiske våpen.