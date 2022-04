Tre døde i Vallentuna – etterforskes som drap

NTB

Tre personer er funnet døde i en bolig i et lite tettsted i Vallentuna kommune nord for Stockholm.

Politiet ble varslet om hendelsen, som etterforskes som drap, i 18.30-tiden fredag ​​kveld.

– Det ble funnet tre døde i boligen. Vi har startet en drapsetterforskning, men vi leter ikke etter en gjerningsperson. Vi mistenker at gjerningsmannen er en av de døde, sier politiets pressetalsperson Anna Westberg.

Politiet er svært tilbakeholdne med å gi ytterligere opplysninger i saken. Ifølge Expressen er en mann mistenkt for å ha drept en kvinne og et barn, for så å ha tatt sitt eget liv.