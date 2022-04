Pave Frans kritiserer forskjellsbehandling av flyktninger

Pave Frans er bekymret over forskjellsbehandlingen av flyktninger i Europa, som har blitt ble åpenbar med krigen i Ukraina.

NTB

Pave Frans konstaterer at flyktninger behandles ulikt alt etter hvilket land de kommer fra, og han mener at dette er et utslag av rasisme.