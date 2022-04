Udokumentert innvandrer kjemper for å beholde belgisk lottogevinst

NTB

En mann fra Algerie som bor i Belgia uten lovlig opphold og ID-papirer kjemper for å få hentet ut en gevinst på 250.000 euro som han vant på skrapelodd.

Myndighetene sier premien – som tilsvarer nesten 2,4 millioner kroner – bare kan utbetales dersom 28-åringen kan bevise identiteten sin.

– Min klient er her ulovlig, han har ingen papirer og ingen bankkonto. Vi leter etter de rette dokumentene for å bevise identiteten hans. For å få til det må han kontakte familien i Algerie, sier mannens advokat, Alexander Verstraete.

Advokaten sier at skrapelodd er i rettens besittelse etter at tre venner forgjeves prøvde å gjøre krav på premien på vegne av 28-åringen. De tre mennene, som også er fra Nord-Afrika, ble først pågrepet og mistenkt for å ha stjålet skrapeloddet før eieren meldte seg sammen med advokaten.

Vinnerloddet ble kjøpt i Zeebrugge for noen uker siden. Havnebyen er populær blant migranter som forsøker å ta seg til Storbritannia, skjult i konteinere eller lastebiler.

Verstraete sier hans klient ikke har planer om å søke asyl og bli i Belgia, men har fått løfte om at han ikke vil bli utvist før han har fått utbetalt premien. Fordi premien er på over 100.000 euro må den betales ut fra lotteriselskapets hovedkontor og kan ikke deles ut i kontanter der loddet er kjøpt.