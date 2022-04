Kina trapper opp patruljering etter amerikanske besøk på Taiwan

NTB

Kina sier de øker sin «kampklare patruljering» som svar på at seks medlemmer av den amerikanske Kongressen besøkte Taiwan.

– Kina vil gjøre alt som er nødvendig, sier talsmann Wu Qian i det kinesiske utenriksdepartementet om den økte patruljeringen.

De besøkende kongressmedlemmene har kommet med en støtteerklæring til demokratiet på den selvstyrte øya, som Kina ser på som en del av sitt territorium.

Talsmann Wu Qian sier Kina vil gjøre alt som er nødvendig.

– Dette er et land som er viktig for hele verden og berører hele verden. De som vil Taiwans sikkerhet ille, må innse at den sikkerheten også er viktig for hele verden, sier kongressmedlem Robert Menendez. Han understreker samtidig at «vi ønsker ingen konflikt med Kina, på samme måte som Taiwan ikke ønsker noen konflikt med Kina».

Sammen med senatorene Lindsey Graham, Richard Burr, Robert Portman og Benjamin Sasse og Ronny Jackson fra Representantenes hus møtte Menendez Taiwans president Tsai Ing-wen og flere ministre.

Tsai ønsket dem velkommen og håpet besøket kan styrke samarbeidet mellom USA og Taiwan ytterligere.

Kina motsetter seg all offisiell kontakt mellom regjeringen på Taiwan og andre lands regjeringer.