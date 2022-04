Minst 59 palestinere skadd i sammenstøt med israelsk politi ved al-Aqsa-moskeen

NTB

Minst 59 palestinere ble skadd i sammenstøt med israelsk politi ved al-Aqsa-moskeen på Tempelhøyden i Øst-Jerusalem fredag morgen.

Ledelsen ved moskeen sier at israelsk politi rykket inn med makt før daggry fredag, samtidig som tusenvis var samlet for bønn i forbindelse med høytiden ramadan.

Israel sier styrkene gikk inn for å fjerne steiner som hadde blitt samlet opp i påvente av vold. Røde Halvmåne opplyser at de har tatt 59 skadde til sykehus, og at en av vaktene er skutt i øyet med en gummikule.

Israels utenriksdepartement hevder at flere titalls maskerte menn marsjerte mot området med palestinske flagg og Hamas-flagg mens de samlet opp steiner.

– Politiet ble nødt til å gå inn for å bryte opp mobben og fjerne steinene, for slik å forhindre ytterligere vold, tvitrer departementet.

Hellig sted

Moskeen ligger på Haram al-Sharif, for jødene kjent som Tempelhøyden, og er islams tredje helligste sted, etter Mekka og Medina.

Høyden ligger i israelskokkuperte Øst-Jerusalem, og er det helligste stedet i jødedommen. Det har brutt ut vold der mellom israelere og palestinere i lang tid.

I fjor var demonstrasjoner og sammenstøt ved moskeen under ramadan bakteppet for den elleve dager lange Gaza-krigen.

Tilspisset situasjon

Det har vært svært spent stemning og en rekke angrep og sammenstøt mellom palestinere og israelske styrker den siste tiden etter flere angrep i Israel der til sammen 14 israelere er drept.

Israel har iverksatt flere militæroperasjoner og gjort pågripelser i det palestinske området. Ifølge en opptelling fra nyhetsbyrået AFP er 21 palestinere drept, medregnet gjerningspersoner som har gått til angrep på israelere.

De israelske sikkerhetsstyrkene kunngjorde torsdag at palestinere på den okkuperte Vestbredden vil ilegges portforbud i forbindelse med den jødiske høytiden pesach fra klokka 16 fredag og fram til søndag, skriver Haaretz.

Palestinerne får delta i fredagsbønnen på Tempelhøyden, men må returnere til Vestbredden før portforbudet trer i kraft, skriver Haaretz.