FBI mener nordkoreanske hackere sto bak storstilt kryptotyveri

NTB

De nordkoreanske gruppene Lazarus og APT38 sto bak et tyveri av kryptovaluta til mer enn 5 milliarder kroner i mars, mener amerikanske myndigheter.

Dataangrepet er et av de største der kryptovaluta er involvert. Kryptovaluta til godt over 5 milliarder kroner ble stjålet fra spillere av det populære spillet Axie Infinity.

Hackerne fikk med seg 173.600 av kryptovalutaen ether samt en mengde stablecoin, som er en digital valuta som er koblet direkte til amerikanske dollar.

– Gjennom våre etterforskninger har vi klart å bekrefte at Lazarus-gruppa og APT38, cyberaktører som er assosiert med Nord-Korea, er ansvarlige for tyveriet, heter det i en uttalelse fra FBI.

Økt interesse for kryptovaluta har ført til en økning i valutaenes verdi, men også gjort det til et attraktivt mål for kriminelle.

Ifølge dataplattformen Chainalysis, som fokuserer på blokkjedeteknologi, klarte nordkoreanske hackere alene å stjele rundt 400 millioner dollar i kryptovaluta i fjor, mer enn 3,5 milliarder kroner.