Konspirasjonsteoriene: Dette skjedde egentlig med Titanic

Tapet av Titanic kom som et sjokk på hele verden, og førte til flere sikkerhetstiltak for sjøfarten. Her under avreise fra Southampton i England, 1912.

Sank Titanic som følge av en kollisjon med et isfjell? Det hevder ikke disse spenstige teoriene.

For 110 år siden, 15. april 1912, forliste White Star Line-skipet «RMS Titanic» på sin jomfrutur fra Southampton i England til New York i USA. Den gangen var Titanic verdens største passasjerskip. Mellom 1350 og 1500 personer omkom i det som omtales som en av de største og mest kjente maritime katastrofene i fredstid. Hvor mange som faktisk mistet livet i Atlanterhavet den natten, har aldri blitt fastslått.

Tapet av Titanic kom som et sjokk på hele verden, og førte til flere sikkerhetstiltak for sjøfarten. Den offisielle historien er at skipet traff et isfjell og sank, men i senere tid har det florert med konspirasjonsteorier som tar for seg hva som «egentlig» skjedde med verdens største passasjerskip. Her kan du lese litt om noen av de mest omtalte teoriene.

Titanic sank aldri

Hva om Titanic aldri sank? Denne teorien er en av de mest populære. Nøkkelordet er forsikringssvindel.

RMS Olympic, Titanics nesten identiske storesøster, på sin jomfrutur.

Her hevdes det at Titanic ble byttet ut med et annet White Star Line-skip, RMS Olympic. Olympic beskrives som Titanics nesten identiske storesøster.

I september 1911 ble Olympic skadet på vei fra Southampton i England til New York. Olympic kolliderte med et militærskip, og etter en rettssak ble White Star Line-skipet holdt ansvarlig for ulykken. Olympic ble sendt til Belfast for reparasjoner, og det er her spekulasjonene virkelig får fart.

På grunn av søksmålet etter kollisjonen, ville ikke reparasjonene bli dekket av forsikringen, og skipet tjente heller ikke noe penger på å ligge stille i havnen. Et pengesluk, med andre ord.

Konspirasjonsteorien hevder Olympic byttet plass med Titanic 15. april i 1912. Deretter var planen å senke skipet, for så å innkassere forsikringspengene.

Det er derimot flere hull i denne teorien. Det største er at forsikringspengene fra Titanic ikke var nok til å dekke kostnadene for tapet av Olympic, skriver History.com.

Senket av mumie-forbannelse

Var det en forbannet mumie som sto bak Titanics skjebne? Dette er en av de mer spenstige teoriene som har dukket opp i etterkant av katastrofen.

Ifølge sagaen skal en historisk, mumifisert prinsesse ha etterlatt seg et spor av død og fordervelse over England tidlig på 1900-tallet. Etter kunstsamlere og historikere i England hadde fått nok av den hjemsøkte mumien, ble den kjøpt av en amerikansk arkeolog. Til tross for flere advarsler fra sine kolleger, satte arkeologen kurs mot New York med sin nye anskaffelse. Dessverre for arkeologen og mumien, kom de seg aldri til New York. De skal nemlig ha vært om bord på Titanic, skriver Insider. Flere hevder derfor at mumien kastet en forbannelse over skipet, som forårsaket den katastrofale ulykken.

Flere konspirasjonsteorier hevder en forbannet mumie kastet en forbannelse over skipet, som forårsaket den katastrofale ulykken.

En annen versjon av konspirasjonsteorien hevder en av Titanics passasjerer, William Stead, skal ha fortalt historier om den forbannede mumien gjentatte ganger om bord Titanic til sine medpassasjerer. Etter skipet sank, skal en av de overlevende ha videreformidlet Steads historie til avisen New York World. Dette førte til at historien om den forbannede mumien til og med fikk omtale i Washington Post, kun måneder etter Titanic sank, skriver History.com.

12. mai i 1912 publiserte Washington Post en artikkel med følgende tittel: «Ghost of the Titanic: Vengeance of Hoodoo Mummy Followed Man Who Wrote Its History».

J.P. Morgans rivalkrig

John Pierpont Morgan var en amerikansk finansmann, bankmann, filantrop og kunstsamler. Han er grunnleggeren av banken JP Morgan, som i dag lever videre som de to bankene Morgan Stanley og JP Morgan. Morgan eide også rederisammenslutningen International Mercantile Marine Company (IMM), som eide White Star Line. Titanic var altså i teorien Morgans skip, så hvorfor skulle han ønske å senke det?

John Pierpont Morgan var en amerikansk finansmann, bankmann, filantrop og kunstsamler.

Teorien hevder Morgan senket Titanic for å muliggjøre etableringen av sentralbanken i USA, The Federal Reserve Bank. Etableringen av sentralbanken skal ha møtt motstand fra millionæren John Jacob Astor, forretningsmannen Benjamin Guggenheim og Isior Straus, medeier av den amerikanske varehuskjeden Macy’s. Disse tre, velstående mennene omkom alle da Titanic sank. Morgan, derimot, som også skulle ha vært om bord skipet, lurte døden da han avbrøt sin reise i siste sekund. Han skal i stedet ha besluttet å bli igjen i Europa for å utvide sin kunstkolleksjon, ifølge Insider.

Hvordan Morgan sørget for at skipet kolliderte med et isfjell og drepte nesten 1500 mennesker, forklarer derimot ikke teorien. Det er noen hull i denne konspirasjonsteorien også. Ifølge History.com skal verken Astor eller Guggenheim ha tatt noe standpunkt på hvorvidt de var for eller imot etableringen av sentralbanken, mens Astor faktisk skal ha støttet prosjektet.

Titanic-katastrofen i 1912 har blitt filmatisert flere ganger.

Delt i to

Vraket av Titanic ble lokalisert i 1985 på over 12.500 fots dybde, av et fransk-amerikansk team. Oppdagelsen av vraket bekreftet at skipet hadde brukket i to, noe flere vitner forklarte i 1912 uten å bli trodd. Vraket av Titanic befant seg litt over 24 kilometer fra posisjonen Titanics telegrafister meldte som åstedet i 1912.

Katastrofen har blitt filmatisert flere ganger. Den mest kjente av dem er James Camerons «Titanic» fra 1997, med Kate Winslet og Leonardo DiCaprio i hovedrollene.