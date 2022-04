Mann i USA hadde 183 dyr i fryser

NTB

En mann i Arizona i USA er siktet for dyremishandling etter at det ble funnet 183 frosne dyr i en fryser hos ham. Flere ble tilsynelatende fryst ned levende.

Funnet ble gjort etter at en kvinne meldte fra til politiet at mannen, 43 år gamle Michael Patrick Turland, ikke hadde returnert tilbake noen slanger han hadde lånt for avl, opplyser sheriffen i Mohave-fylket.

Fryseren lå i en bolig Turland tidligere hadde leid i Golden Valley, en avsidesliggende plass vest i Arizona. I den lå det hunder, skilpadder, øgler, fugler, slanger, mus, rotter og kaniner, ifølge politiet.

– Flere av dyrene synes å ha blitt fryst ned mens de fortsatt levde, ut fra stillingene kroppene lå i, heter det i en uttalelse.

– Da han ble intervjuet, erkjente Turland etter hvert at han hadde puttet noen av dyrene i fryseren mens de fortsatt levde, heter det videre. Turland ble pågrepet onsdag, og han siktes for 94 tilfeller av dyremishandling.