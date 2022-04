Zelenskyj: Titusener er drept i Mariupol

NTB

Titusenvis av mennesker er ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj drept i de russiske angrepene mot havnebyen Mariupol.

– Vi har også informasjon om at i tillegg til de titusener som er drept, så har mange forsvunnet, sier Zelenskyj til BBC.

– Vi vet at dokumentene deres er byttet ut. De ble gitt russiske pass og tatt med langt inn i Russland, noen til leirer, noen til andre byer. Ingen vet hva som skjer med disse menneskene. Ingen vet hvor mange som er drept, sier han.

Zelenskyj går i intervjuet med BBC hardt ut mot Tyskland og Ungarn og anklager dem for å «tjene penger på andre menneskers blod» ved å kjøpe olje og gass fra Russland.

Ukraina har lenge bedt EU om å stanse all import av olje og gass fra Russland, noe Tyskland og flere andre land til nå har motsatt seg.

Russland står for 40 prosent av Europas gassforsyning, og importstans vil trolig resultere i energimangel og kraftig prisstigning.

– Noen av våre venner og partnere forstår at det er andre tider nå, at dette ikke lenger er et spørsmål om penger og forretningsdrift. Det er et spørsmål om overlevelse, sier Zelenskyj til BBC.