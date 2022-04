Kreml og Pentagon avviser at russisk flaggskip ble senket

Ukraina hevder den russiske krysseren Moskva ble truffet av ukrainske missiler. Russland har bekreftet at det var en kraftig brann om bord og at ammunisjon har eksplodert, men sier årsaken til at det begynte å brenne er ukjent. Arkivfoto: AP / NTB

Ukraina hevder å ha senket Russlands flaggskip i Svartehavet, men dette avvises både av Pentagon og Kreml.

– Neptun-missiler som vokter over Svartehavet, forårsaket svært alvorlige skader på det russiske skipet. Lenge leve Ukraina, skrev Odesa-guvernør Maksym Martsjenko på meldingstjenesten Telegram.

Oleksij Arestovytsj, rådgiver til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, sier at «en overraskelse skjedde med flaggskipet til den russiske svartehavsflåten». Torsdag morgen skriver Arestovytsj på Twitter at skipet, krysseren Moskva, er sunket.

– Hun druknet

– Hvor er Moskva? Hun druknet, skriver rådgiveren. Han sier dette er den russiske marinens største nederlag siden andre verdenskrig.

– Den brenner voldsomt. Akkurat nå. Og med dette uværet på sjøen er det uklart om de vil være i stand til å få hjelp. Det er 510 i mannskapet om bord, sa han i en direktevideo på YouTube etter de første meldingene om at det var skutt raketter mot skipet.

– Vi skjønner ikke hva som skjedde, la han til.

– Dra til helvete

Russland bekrefter at det har vært en kraftig brann om bord i Moskva, men sier at årsaken er ukjent.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet har ammunisjon om bord detonert, og skipet har fått store skader. Videre heter det at alt mannskap er evakuert.

– Krysseren Moskva flyter fortsatt. Det er ingen åpne flammer. Eksplosjonene har opphørt. Tiltak er satt i verk for å slepe skipet til havn, sier det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse. De sier de viktigste missilsystemene om bord ikke ble skadd.

Krysseren Moskva ble omtalt tidligere i krigen da det ba ukrainske styrker som forsvarte en strategisk viktig øy, om å overgi seg, og til svar fikk: «Til det russiske marinefartøyet: Dra til helvete».

Pentagon avviser

USA avviser også at det russiske flaggskipet har sunket og bekrefter ikke Ukrainas påstander om at det ble truffet av missiler.

– Vi er ikke helt sikre på hva som skjedde. Vår vurdering er at det skjedde en eksplosjon, minst en eksplosjon på skipet, en ganske stor en også. Den forårsaket omfattende skader på skipet, sier Pentagon-talsmann John Kirby til CNN.

– Vår vurdering er også at skipet kan fortsette og at det gjør dette. Det ser nå ut til å være på vei østover. VI antar at det legger til kai i Sevastopol for reparasjoner, sier Kirby.