Eurorenten blir stående på null prosent

NTB

Den europeiske sentralbanken (ESB) lar nullrenten være uendret og bekrefter at den har en plan for å avslutte støttekjøpene av obligasjoner.

ESB rører ikke den rekordlave renten, mens banken veier den rekordhøye inflasjonen i eurosonen mot dårligere økonomiske utsikter som følge av krigen i Ukraina. Det var ventet at banken ikke ville endre renten torsdag.

I stedet varsler banken at den første renteøkningen vil komme «en stund etter» at støttekjøpsordningen blir avviklet, noe som etter planen vil skje i tredje kvartal. Banken begynte å kjøpe obligasjoner for å stimulere økonomien da pandemien førte til en kraftig økonomisk oppbremsing.