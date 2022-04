Ukraina gjenopptar evakuering av sivile

NTB

Ukraina sier de har gjenåpnet ni humanitære korridorer for å evakuere sivile fra krigsherjede områder i landet.

Visestatsminister Iryna Veresjtsjuk sier i sosiale medier at ni ruter øst og sør i landet blir tatt i bruk igjen etter et opphold på et døgn. Hun sier rutene har vært stengt fordi det har væt for farlig å bruke dem.

– De humanitære korridorene i Luhansk-regionen holdes i drift under forutsetning av at okkupasjonsstyrkene stanser artilleriilden, sier Veresjtsjuk.

Ukrainske myndigheter har oppfordret folk i Donbas-regionen til å komme seg vestover så raskt som mulig fordi man frykter en stor russisk offensiv for å ta kontroll over området.