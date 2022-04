Kjærlighetshormonet oksytocin myker opp gretne løver

Løver er sosiale dyr og lever gjerne i flokker, men de har liten sans for fremmede eller inntrengere. Hormonet oksytocin har vist seg å gjøre løvene mer tolerante for fremmede. Her ses en løve på savannen Masai Mara i Kenya. Foto: AP / NTB

NTB

Løver blir vennligere og brøler mindre hvis de blir tilført «kjærlighetshormonet» oksytocin, viser en ny studie.

Resultatet av forskningsstudien, som nylig ble publisert i tidsskriftet iScience, kan få betydning for bevaringsarbeidet av løver, som på grunn av økende urbanisering tvinges til å leve tettere sammen i reservater. Og også dersom de av ulike grunner må tvangsflyttes og plasseres i ukjente omgivelser.

Katter har generelt et rykte for å være uavhengige, men for løver er det motsatt. De lever i sosiale flokker på den afrikanske savannen. Men de forsvarer også flokkene sine mot inntrengere.

– Hannløver forlater gruppen sin når de er et par år gamle. Utenfor flokken vil de treffe andre hannløver de verken kjenner eller er i slekt med, og de danner livslange bånd seg imellom, forteller nevrologiforsker Jessica Burkhart, som har deltatt i forskningsstudien.

– Dette viser at løver, i motsetning til geparder og leoparder som ferdes på egen hånd, er biologisk programmert til å være sosiale i mange situasjoner. Det gjør dem til en interessant art å teste ut oksytocin på, sier hun.

Lykkehormonet

Oksytocin er kjent som lykke- eller velvære-hormonet fordi det også er assosiert med kjærlighet og sosiale interaksjoner hos pattedyr. Oksytocin er blant annet er viktig under fødsel og for å skape et bånd mellom mor og barn rett etter fødsel.

Forskning har tidligere vist at når mennesker ser hverandre inn i øynene, frigjør det oksytocin, som altså fremmer følelsen av velvære og lykke. Det samme skjer også mellom ulike arter – som mellom en hund og dens eier.

Terapeuter mener også at par som opplever problemer i ekteskap eller samliv, kan ha nytte av å se hverandre mer inn i øynene.

Testet på løver

I 2018 og 2019 var tiden kommet for å teste om hormonet også hadde effekt på våre store kattedyr.

Burkhart og hennes kolleger fra University of Minnesota lokket løvene til et gjerde ved hjelpe av stykker av rått kjøtt. Forskerne måtte nemlig klare å spraye hormonet rett opp i nesen på dyrene, slik at stoffet skulle få effekt.

Resultatene viste at de 23 løvene som hadde fått tilført oksytocin, viste større toleranse for andre løver i nærheten. Dette ble målt ved å se hvor nært en løve, som hadde en ønsket gjenstand, ville la andre løver nærme seg den. I forsøket ble det brukt leker dyrene var glad i.

– Etter at løvene var behandlet med oksytocin, ga vi dem gresskarleketøy som de elsket. Vi så at den gjennomsnittlige avstanden mellom dem falt fra omtrent sju meter uten behandling til omtrent 3,5 meter etter behandling, sier Burkhart.

Løvene brølte heller ikke tilbake når de fikk høre innspilte brøl fra ukjente løver som skulle framstå som inntrengere. Dette i motsetning til løvene i en kontrollgruppe som enten ikke ble sprayet med noe, eller ble sprayet med en saltvannsløsning.

Kan gi store fordeler

Den reduserte fiendtligheten mot fremmede er et veldig oppmuntrende funn, mener Burkhart.

– Behandling med oksytocin kan dermed bli nyttig i flere sammenhenger, sier hun.

For det første kan det hjelpe ukjente løver til å knytte bånd seg imellom. Det kan for eksempel være nyttig for løver som er reddet ut fra voldelige situasjoner, som dyrehager i krigssoner eller naturkatastrofer og som derfor må plasseres på nye steder sammen med ukjente løver.

For det andre kan det være nyttig i områder i Afrika, der urbanisering minsker løvenes territorium. Mange steder har naturvernere blitt tvunget til å flytte de store kattedyrene til private reservater med andre løver fordi menneskelig aktivitet har forstyrret dem.

Ved å tilføre løvene oksytocin, kan de få hjelp til lettere å akseptere nye sosiale miljøer. De kan bli mer nysgjerrige og mindre redde, og det kan øke sjansene for at de knytter bånd til andre og ukjente løver.

Frykt for misbruk

Forskerne har imidlertid også en frykt for at oksytocin kan misbrukes av skruppelløse folk som driver private dyrehager.

Dyrepassere kan komme til å tilføre dyrene hormonet for å øke deres toleranse for å bli klappet av turister – noe dyrevernere rett ut mener er dyremishandling.

– Mange folk er jo korrupte og kan misbruke stoffet. Men forhåpentligvis vil denne kunnskapen først og fremst være et positivt hjelpemiddel, sier Burkhart.