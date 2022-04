Flere tusen på flukt fra branner i USA

NTB

Minst 150 boliger og andre bygninger er ødelagt og flere tusen mennesker har måttet forlate hjemmet sitt på grunn av store branner i New Mexico og Colorado.

En av brannene dekker et areal på drøyt 16 kvadratkilometer og blir drevet fram av vinden og har feid over gress, busker og trør i fjellområdene nær byen Ruidoso i New Mexico.

Det blåser og fortsatt veldig tørt i et område som strekker seg over nesten hele New Mexico og deler av nabodelstatene Texas og Colorado. Tirsdag oppsto det fem nye branner. 1.600 brannfolk kjemper mot flammene i terrenget.

Så langt er det ikke meldt om dødsfall i forbindelse med brannene.