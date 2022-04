Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 14. april.

* Ukrainske styrker har truffet det russiske krigsskipet Moskva i Svartehavet med missiler, ifølge guvernøren i Odesa. Russland bekrefter at skipet står i brann.

– Neptun-missiler som vokter over Svartehavet, forårsaket svært alvorlige skader på det russiske skipet. Lenge leve Ukraina, skriver Odesa-guvernør Maksym Martsjenko på meldingstjenesten Telegram.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti melder at skipet står i brann, men fra russisk hold heter det at årsaken er ukjent. De skriver imidlertid at ammunisjon har blitt detonert på skipet og at det har fått store skader. Videre heter det at alt mannskap er evakuert.

* Folk som bruker videoplattformen Tiktok i Russland, får opp Kreml-propaganda om krigen i Ukraina, går det fram av en studie fra NGO-en Tracking Exposed.

Etter at Russland i begynnelsen av mars innførte en ny medielov som gjør det straffbart å spre «falske nyheter» om det russiske militæret, sa Tiktok at de ville stenge muligheten for live-strømming og opplasting av nytt innhold til plattformen i Russland. Brudd på medieloven har en strafferamme på 15 år.

Ifølge studien, som er omtalt av det europeiske nyhetsnettverket Euronews, gikk det likevel nesten tre uker før forbudet ble håndhevet 25. mars. I denne perioden var majoriteten av innholdet om krigen som ble sett av russiske brukere, positivt til krigen, ifølge rapporten.

* Colombia er villig til å hjelpe vestlige land med energiforsyningen for å veie opp for sanksjoner mot Russlands olje- og gassnæring, sier president Ivan Duque. Til CNN sa han at de vestlige allierte «vet med sikkerhet at de ikke lenger kan være avhengige av energi fra Russland».

– Kan Colombia bidra til løsningen? Svaret er ja, sa han videre. Duque sa at Colombia er klar til å øke produksjonen av olje og gass, fornybar energi, eksempelvis hydrogen, og kull.

* Russiske angrep mot Ukrainas nest største by Kharkiv skal ha tatt livet av fire sivile onsdag, ifølge guvernøren i regionen.

– Dessverre ble fire sivile drept og ti såret i rakettangrep i løpet av dagen, sier guvernør Oleh Synegubov i sosiale medier. Tidligere onsdag meldte guvernøren at sju sivile hadde blitt drept i russiske angrep mot byen. I tillegg skal 22 sivile ha blitt såret.

* En superyacht tilhørende en russisk oligark med tette bånd til president Vladimir Putin, er tatt i beslag i øystaten Fiji i Stillehavet, ifølge lokale medier.

Det er snakk om den 106 meter lange yachten Amadea, som er verdt rundt 325 millioner dollar, tilsvarende drøyt 2,8 milliarder kroner. Den er eid Suleyman Kerimov, som slo seg opp under privatiseringsbølgen som fulgte Sovjetunionens sammenbrudd på 1990-tallet.

Han regnes som en av Putins nærmeste allierte og er på sanksjonslistene til USA, Storbritannia og EU etter den russiske invasjonen av Ukraina.