Studie: Tiktok tillater Kreml-propaganda i Russland

NTB

Folk som bruker videoplattformen Tiktok i Russland, får opp Kreml-propaganda om krigen i Ukraina, går det fram av en studie fra NGO-en Tracking Exposed.

Etter at Russland i begynnelsen av mars innførte en ny medielov som gjør det straffbart å spre «falske nyheter» om det russiske militæret, sa Tiktok at de ville stenge muligheten for live-strømming og opplasting av nytt innhold til plattformen i Russland.

Brudd på medieloven har en strafferamme på 15 år.

Ifølge studien , som er omtalt av det europeiske nyhetsnettverket Euronews , gikk det likevel nesten tre uker før forbudet ble håndhevet 25. mars.

Positive til krigen

I denne perioden var majoriteten av innholdet om krigen som ble sett av russiske brukere, positivt til krigen, ifølge rapporten.

Emneknagger som støttet opp om Russlands president Vladimir Putin, florerte, mens rapporter fra uavhengige kilder om ting som for eksempel drap på sivile i Kyiv-forstaden Butsja, var borte. Ifølge NGO-en var 93 prosent av videoene på plattformen positive til krigen.

Dette skilte seg fra perioden før 6. mars, da det var omtrent like mye innhold for og mot krigen på plattformen i Russland. Tracking Exposed melder også at blokkeringen av plattformen i Russland ble opphevet kort tid etter at den ble innført.

Til Euronews sier Marc Faddoul, som er leder i Tracking Exposed, at Tiktok i Russland i praksis er blitt en propagandakanal for Kreml. Plattformen avviser påstandene overfor Euronews og sier at de har fjernet 40.000 innlegg som er i strid med deres retningslinjer mot skadelig desinformasjon.

Uigur-kritikk

Tiktok er et av få sosiale medier som fortsatt er tilgjengelig i Russland. Giganter som Facebook og Twitter har enten blitt begrenset eller helt blokkert etter invasjonen av Ukraina.

Plattformen er eid av kinesiske Bytedance og har tidligere blitt anklaget for å sensurere innhold om hvordan den muslimske uigur-minoriteten i Xinjiang-provinsen i Kina blir behandlet av myndighetene i landet.

Kina anklages for å ha fengslet minst en million uigurer i leirer der de utsettes for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering. Kina innrømmer at slike leirer finnes, men mener det dreier seg om et tilbud om omskolering for å hindre rekruttering til islamsk ekstremisme.