Antatt gjerningsmann pågrepet i New York

Seksten personer fikk skuddskader og andre skader i angrepet, som skjedde inne i en T-banevogn. Frank James ble først etterlyst som en «person av interesse» for etterforskerne, men fikk senere status som mistenkt. Foto: Will B Wylde / AP / NTB

NTB

Mannen som var etterlyst for angrepet på T-banen i New York tirsdag, er pågrepet, melder flere amerikanske medier.

Mannen som var etterlyst for angrepet på T-banen i New York tirsdag, ble pågrepet onsdag. Han er siktet for føderale terrorlovbrudd, opplyser påtalemyndigheten.

Frank James ble etterlyst etter angrepet der ti personer ble skutt og såret. Ytterligere seks personer ble skadd i angrepet, som skjedde på en T-banevogn i Brooklyn i morgenrushet tirsdag. Tilstanden for fem av ofrene ble tirsdag kveld beskrevet som kritisk, men ikke livstruende.

En mann som passer beskrivelsen av James, ble pågrepet på Manhattan, melder NBC New York.

– Kjære newyorkere: Vi har ham, sa ordfører Eric Adams på en pressekonferanse kort tid etter pågripelsen. Der opplyste den føderale statsadvokaten Breon Peace at 62 år gamle James er siktet for terrorlovbrudd, melder nyhetsbyrået AP.

I forbindelse med etterforskningen har myndighetene undersøkt videoer i sosiale medier der James sier at USA er et rasistisk samfunn gjennomsyret av vold. Han kom også med utfall mot ordfører Adams.

Etterforskerne tror den etterlyste 62-åringen fortsatte å reise rundt på storbyens T-banesystem i flere timer etter angrepet. Et reisekort kjøpt med ett av hans kredittkort ble brukt på en stasjon i Brooklyn lenge etter angrepet.