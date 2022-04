Lukasjenko: Ikke aktuelt at Hviterussland blir en del av Russland

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko lytter til Russlands president Vladimir Putin under et besøk på et russisk romfartsanlegg øst i landet tirsdag. Foto: Evgenij Biyatov / Sputnik / Kreml Pool Photo via AP / NTB

NTB

Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko avviser at den tidligere Sovjet-republikken kan bli en del av Russland i framtiden.

– Vi er ikke så dumme med Putin at vi bruker de gamle metodene. Jeg vil si at vi bygger den type fellesskap mellom to uavhengige land at folk kommer til å lære av oss, sa Lukasjenko under et besøk i den russiske byen Vladivostok onsdag.

Sitatet ble viderebrakt av det statskontrollerte hviterussiske nyhetsbyrået Belta.

Russlands president Vladimir Putin er blitt anklaget for å ville bygge opp et nytt Sovjetunionen, 30 år etter at det gikk i oppløsning

Den hviterussiske økonomien er helt avhengig av Russland, og mange hviterussere frykter at Russland kan komme til å annektere landet, spesielt hvis Lukasjenko skulle forsøke å bryte det tette samarbeidet med naboen i øst.

Hviterussland er nå nesten helt politisk isolert, og landet har også en sterk militær avhengighet til Russland. Avhengigheten ble enda sterkere etter at Lukasjenko-regimet slo ned masseprotestene etter presidentvalget i 2020 med hard hånd.