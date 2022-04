NTB

Minst sju sivile har mistet livet som følge av granatangrep i Kharkiv det siste døgnet, opplyser ukrainske myndigheter onsdag.

Guvernøren i Kharkiv-regionen sier at 22 sivile er blitt såret, blant dem tre barn.

– Sju mennesker er døde. En to år gammel gutt som ble skadd av granatangrep for et par dager siden, har dødd på sykehus, sier guvernør Oleh Synegubov.