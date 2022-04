Urovekkende voldsutvikling mellom israelere og palestinere

NTB

Israelske styrker har iverksatt en militæroperasjon på okkuperte Vestbredden etter flere drap i Israel nylig. Det er økt fare for at konflikten eskalerer.

De siste ukene har konflikten mellom Israel og Palestina blitt kraftig trappet opp.

Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad, som er lektor ved kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, er bekymret over at drapsbølgen kan utløse en større konflikt, slik det har skjedd flere ganger tidligere.

Voldsopptrappingen skjer bare et snaut år etter en større militærkonfrontasjon. I mai i fjor kom det til kraftige sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelsk politi i forbindelse med en dom i Høyesterett i Israel angående utkastelse av noen palestinske flyktninger fra Shaykh Jarrah, en bydel i Øst-Jerusalem.

Urolighetene forplantet seg til flere steder i Israel, og videre ved at Hamas avfyrte raketter fra Gazastripen mot Israel, der to israelere og minst 70 israelske sivile ble skadd. Rakettangrepene fra Hamas førte til at Israel startet luftangrep på Gazastripen, en militæroffensiv som varte i elleve dager og førte til at flere hundre palestinere ble drept og skadd, og titalls tusen fordrevet fra sine hjem.

Frykt for voldsspiral

Nå er det frykt for en ny, større konflikt.

Siden slutten av mars er 14 mennesker i Israel drept i ulike angrep. I samme periode er 15 palestinere drept av israelske styrker, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Etter at tre israelske menn ble skutt og drept utenfor en pub i Tel Aviv torsdag i forrige uke, besluttet den israelske regjeringen å iverksette militære operasjoner på Vestbredden, blant annet i Jenin, der gjerningsmannen bak pub-angrepet kom fra.

Israels statsminister Naftali Bennett har gitt hæren fritt spillerom under militæroperasjonene i det okkuperte palestinske området.

– Vi gir full handlingsfrihet til hæren, Shin Bet, og alle sikkerhetsstyrker for å bekjempe terroren, sa Bennett under innledningen av militæraksjonen i forrige uke.

Militæraksjonen har alt ført til en rekke sammenstøt mellom israelske soldater og unge palestinere.

Farlig smitteeffekt

Tuastad sier det er usikkert om det er noen sammenheng mellom angrepene i Israel.

– De to første tilfellene var påvirket av den Islamske stat (IS), men det er lite som tyder på at de andre tilfellene var det. Det ser ut som enkelttilfeller utløst av palestinsk frustrasjon, og såkalte copycat-tilfeller, sier han.

Både i 2016 og 2017 hadde man såkalt knivintifada, der enkeltpersoner blant palestinerne gikk til angrep på israelere med kniv eller andre lette våpen.

– Da så man at disse angrepene økte, man fikk en smitteeffekt, sier Tuastad.

Da nedstengningen etter pandemien opphørte, åpnet Israel også etter hvert opp for at man fritt kunne reise inn i Israel fra Vestbredden.

– Det har vært veldig positivt for økonomien, men det har selvsagt også gjort det enklere for potensielle angripere å ta seg inn i Israel. Nå har den israelske regjeringen strammet inn igjen. Det gir økt frustrasjon blant palestinere, sier han.

Mangler erfaring

Han peker på at Israels sittende regjeringskoalisjon, som kom til makten i fjor, mangler erfaring i konflikthåndtering. Regjeringen er dessuten svekket etter at den mistet flertallet sitt nylig på grunn av intern uenighet, og et medlem trakk seg. Samtidig må regjeringen vise handlekraft i en situasjon der israelere blir angrepet.

– Kombinasjonen med en tøff retorikk og mangel på erfaring er bekymringsfull. Historien har også vist at større militæraksjoner ofte utløser mer vold og kampvilje blant palestinerne, noe som igjen gir fastlåste voldssituasjonen, sier han.

Lover å slå ned terrorbølgen

Israels forsvarsminister Benny Gantz har lovet å slå ned den palestinske terrorbølgen ved å sette inn Israels «kraftfulle sikkerhetsstyrker».

På palestinsk side ruster man seg til kamp.

– Vi er beredt til å gi okkupasjonsmakten motstand, uttaler Ziad al-Nakhala, en av lederne for Islamsk hellig krig.

– Jenin må ikke isoleres, uansett pris, legger han til.

I begynnelsen av denne uka strømmet tusenvis av sørgende og sinte palestinere ut i gatene i Jenin for å delta i begravelsen av 17 år gamle Mohamed Zakarneh som ble drept av israelske soldater natt til mandag. Han var mistenkt for å stå bak drapene i Tel Aviv uka.

Islamsk hellig krig har vokst i styrke og kapasitet både i Gaza og på Vestbredden, og spesielt i Jenin.

– I Jenin finnes det svært fattige områder og flyktningleirer, og de palestinske myndighetene har mistet kontrollen over disse områdene, og dermed sikkerheten der. Derfor aksjonerer den israelske hæren mot blant annet Jenin nå, sier Tuastad.