Koronasmitten stiger fortsatt i Shanghai

NTB

Koronasmitten fortsetter å stige i Shanghai tross storstilte nedstenginger der millioner av mennesker har måttet holde seg inne i over to uker.

Myndighetene opplyser at det tirsdag ble registrert 26.330 nye infeksjoner, men de fleste som er smittet, er uten symptomer.

Mandag ble det kunngjort at nedstengingene skulle oppheves gradvis, men onsdag var fortsatt flesteparten av byens 26 millioner innbyggere omfattet av restriksjonene. Onsdag ble det imidlertid lov å gå ut i områder der det ikke har vært registrert smitte de to siste ukene, men de fleste butikkene er fortsatt stengt.

Under nedstengingen har folk fått levert mat på dørene, men flere har klaget over at de har fått altfor lite mat.

Shanghai er nå senter for det største koronautbruddet Kina har opplevd siden pandemien rammet for over to år siden. Kina har fortsatt en nullsmitte-strategi, som innebærer at alle smitte skal slås ned med harde smitteverntiltak.

Nedstengingen har også ført til stans i industrien, noe som blant annet har rammet Volkswagens fabrikker.