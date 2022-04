Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til onsdag 13. april.

* USAs president Joe Biden sa natt til onsdag at Russland begår folkemord i Ukraina. Biden omtalte først den russiske invasjonen som et folkemord på et folkemøte i delstaten Iowa mens han snakket om hvordan krigen påvirker økonomien til amerikanere. På spørsmål etterpå bekreftet han at han mener de russiske handlingene er et folkemord.

– Ja, jeg kalte det folkemord, svarte Biden.

– Det har blitt klarere og klarere at Putin forsøker å viske ut selve ideen om at det er mulig å være en ukrainer, la han til. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reagerte fort, og kalte det «sanne ord fra en sann leder».

* Ukraina har pågrepet den Putin-vennlige opposisjonspolitikeren Viktor Medvedtsjuk og foreslår å bytte ham mot ukrainere som sitter fanget i Russland. Medvedtsjuk ble pågrepet i en aksjon utført av den ukrainske etterretningstjenesten SBU, skriver Zelenskyj.

Videre skriver han at Medvetsjuk har vært i skjul i 48 dager og at han ble pågrepet etter å ha forsøkt å rømme landet. Zelenskyj foreslår til Russland å bytte Medvedtsjuk, som han kaller «denne fyren deres», mot «våre gutter og jenter i russisk fangenskap».

* Ukrainske styrker er «omringet og avsperret» i Mariupol, der russiske styrker presser på for å ta over havnebyen, tvitrer Mykhailo Podoljak, en av Zelenskyjs rådgivere.

Zelenskyj sa tidligere at «titusenvis» er drept i byen, og han ba om mer våpen for å forsvare den.

* Mer enn 720 mennesker er funnet drept i Butsja og andre forsteder til Kyiv etter at russiske styrker trakk seg ut, ifølge det ukrainske innenriksdepartementet. Ytterligere 200 har status som savnet, ifølge departementet. Det er uklart om de viser til kun sivile, eller om det også er snakk om soldater.

Bare i Butsja er det funnet 403 lik, ifølge ordfører Anatolij Fedoruk. Han frykter at antallet kan stige etter at minesveipere har finkjemmet området.

* Biden-administrasjonen jobber med nok en pakke med militærbistand til Ukraina. Den ser ut til å bli på hundrevis av millioner dollar, får flere medier opplyst. Reuters var først ute med å omtale pakka, og senere har CNN og nyhetsbyrået AP fulgt etter.

CNN melder at den ventes å bli på rundt 700 millioner dollar, mens AP erfarer at den kan bli på opptil 750 millioner dollar. Sistnevnte tilsvarer litt under 6,6 milliarder kroner.

Om pakken blir godkjent, vil USA til sammen ha gitt mer enn 3 milliarder dollar i bistand siden Joe Biden ble president, nesten 2,5 milliarder av dem etter at Russland invaderte Ukraina. Leveransen av en hjelpepakke på 800 millioner dollar som ble godkjent i mars, ventes å være ferdig denne uka.