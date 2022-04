Medier: USA forbereder ny, stor støttepakke til Ukraina

NTB

Biden-administrasjonen jobber med nok en pakke med militærbistand til Ukraina. Den ser ut til å bli på hundrevis av millioner dollar, får flere medier opplyst.

Reuters var først ute med å omtale pakka, og senere har CNN og nyhetsbyrået AP fulgt etter.

CNN melder at den ventes å bli på rundt 700 millioner dollar, mens AP erfarer at den kan bli på opptil 750 millioner dollar. Sistnevnte tilsvarer litt under 6,6 milliarder kroner.

Om pakken blir godkjent, vil USA til sammen ha gitt mer enn 3 milliarder dollar i bistand siden Joe Biden ble president, nesten 2,5 milliarder av dem etter at Russland invaderte Ukraina. Leveransen av en hjelpepakke på 800 millioner dollar som ble godkjent i mars, ventes å være ferdig denne uka.

Det ukrainske forsvarsbudsjettet i 2020 var på rundt 6 milliarder dollar, ifølge det anerkjente svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI.