Maktspill, spionasje og gale Putin-fans: Ti bøker om Ukraina og Russland

KUNNSKAP ER MAKT: Lysner det egentlig i øst? Eller er Russland i ferd med å gå inn i en større konflikt med Vesten? Mer innsikt i bakgrunnen skader aldri. Her er Statsuniversitetet i Moskva.

Vil du vite mer om bakgrunnen for konflikten mellom Russland og Ukraina? Her er ti boktips.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



Hvilke personer omgir Putin seg med? Hvordan jobbet vestlig etterretning for å undergrave styret i Moskva før Sovjetunionens oppløsning? Hvilke motkrefter finnes mot Putin i dag? Er Russland mest europeisk eller mest asiatisk – eller er det noe for seg selv?

Spørsmålene er mange, og det er svarene også.

De siste årene har Finansavisen anmeldt mange bøker om Russland, Ukraina og temaer som aktuelle i dagens konflikt. Her er ti av dem.

1

ANMELDELSE: Peter Normann Waage: Den korteste historien om Russland. Fra vikingene til våre dager. 244 sider. Vigmostad Bjørke. 2020



Bokserie lansert i 2020 om land som preger nyhetsbildet.

Klart og lettlest innhold om dannelsen av Russland som stat og opp til Putins enevelde. Fremdriften i bokserien går tregt, men hvis neste bok holder dette nivået lover det godt.

2





ANMELDELSE: Ben Macintyre: Spion og forræder. 423 sider. Kagge forlag. 2020



Litt off topic i forhold til dagens konflikt, men hvis verden går inn i en ny kald krig kan det være fint å vite hvordan den forrige ble ført.

Russeren Oleg Gordijevskij var Margaret Thatchers favorittagent. Noen bøker klarer å forbinde storpolitikk, historie og menneskelig drama, og denne er én av dem.

3

FORFATTER: Geir Flikke er Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet ved Norges ambassade i Moskva og ved Nupi.





ANMELDELSE: Geir Flikke: Russlands rebeller. Protest og reaksjon i Putins Russland. Cappelen Damm Akademisk. 257 sider. 2020



Inngående beskrivelse av de viktigste aktørene i den russiske protestbevegelsen, først og fremst av blogger og opposisjonsleder Aleksej Navalnyj.

Flikke retter seg mot et akademisk publikum, og viser hvordan ulike politiske grupperinger har benyttet sosiale medier og ulike protestaksjoner som plattformer.

4

FORFATTER: Catherine Belton er gravejournalist i Reuters, og er tidligere Moskva-korrespondent for Financial Times.





ANMELDELSE: Catherine Belton: Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West. Farrar, Straus and Giroux. 624 sider. 2020

Boken har fått strålende anmeldelser i medier av betydning over hele verden, også her i Finansavisen.

Oligark og Chelsea-eier Roman Abramovitsj ble så sint på boken at han gikk til sak mot Belton og forleggeren hennes. Belton er gravejournalist i Reuters og tidligere Moskva-korrespondent for Financial Times.

5

FORFATTER: John Færseth (f. 1972) er forfatter og frilansskribent. Han er én av Norges fremste eksperter på konspirasjonsteorier.





ANMELDELSE: John Færseth: Fyrtårnet i øst. Putins Russland og vestlige ekstremister. Humanist forlag. 477 sider. 2021



John Færseth er en uavhengig skribent og forfatter som ser ut til å funnet sin nisje i skjæringspunktet mellom konspirasjoner, ekstreme politiske miljøer og Øst-Europa.

I denne lille godbiten av en bok kombinerer han alle disse tre. Her får du servert en cocktail av sjamaner, Putin-fans og høyreekstreme klovner som tror på Tor og Odin. Færseth tar rollen som fornuftens røst.

6





ANMELDELSE: James Henderson og Arild Moe: «The globalization of Russian gas». Edward Elgar Publishing. 189 sider. 2019.

Vi var kanskje litt strenge mot denne boken da vi anmeldte den i mars 2020, da verden hadde en pandemi å tenke på.

Vi skrev at gass og geopolitikk er tungt stoff, og at denne boken ikke gjorde noe særlig for å rydde opp. Den går i dybden på hvordan den russiske gasseksporten er organisert. Plutselig er temaet blitt brennhett.

7





ANMELDELSE: Franck Billé og Caroline Humphrey: On the Edge. Life Along the Russia-China Border. Harvard University Press. 376 sider. 2021



Forfatterne har brukt mange år på å reise i grensetraktene mellom Russland og Kina, så her er det gjort grundig research.

Dette er trolig verdens viktigste bilaterale forhold akkurat nå, men grensen mellom de to landene har ikke én fungerende veibro. Så hvor mye hold er det egentlig i løftene om ubrytelig vennskap?

8





ANMELDELSE: Masha Gessen: Putin. Mannen uten ansikt. 324 sider. Gyldendal forlag. 2012.



Et frontalangrep på Putin som diktator. Putin er slangen som ble næret ved Jeltsins bryst, ifølge Gessen.

Han skal ha løyet og drept for å komme i maktposisjon, trolig fingerte han også et bombeangrep på sivile russere for å få en ny krig i Tsjetsjenia. Overbevisende skrevet og godt kildebelagt, men ensidig negativ.

9





ANMELDELSE: Anna Arutunyan: The Putin Mystique. Inside Russia’s power cult. 320 sider. Skyscraper Publications. 2014.



Vladimir Putins Russland er et nyføydalt samfunn der iPader, WTO-medlemskap og italienske dresser skjuler maktstrukturer fra middelalderen.

Det har nemlig mer for seg å sammenligne Putins Russland med tsarens føydalstat enn med liberale rettsstater, hevder Arutunyan. Vår mening: En godt informert forfatter med originalt blikk på Putin og landet han styrer.

10





ANMELDELSE: John Færseth: Ukraina – landet på grensen. Humanist forlag. 290 sider. 2014



Øst-Europa-kjenner John Færseths bok om Ukraina holder høyt nivå. Han drar oss gjennom landets historie på en forståelig måte, og tar for seg landets høyrenasjonalister på direkte og uavhengig vis.

Personlige førstehåndserfaringer kombineres med historiske fakta og relevante intervjuer.