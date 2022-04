Hellas trapper opp letingen etter gass

NTB

For å bli mindre avhengig av energiimport, skal Hellas trappe opp jakten på gass og undersøke fem mulige felter neste år, sier landet statsminister.

De fem områdene som skal undersøkes, ligger under havbunnen vest for det greske fastlandet og sørvest for Kreta. I tillegg kan det være mulig å finne gassfelter på fastlandet, sier statsminister Kyriakos Mitsotakis.

Han sier greske forbrukere merker prisstigningen på gass som følge av krigen i Ukraina og de påfølgende sanksjonene. Hellas importerer i dag rundt 40 prosent av gassen sin fra Russland, men ønsker å gjøre seg mindre avhengig av denne importen.

– Dersom vi kan utnytte egne energiressurser og ha litt flaks og finne drivverdige gassfelter, kan vi bli mindre avhengige på energiområdet, sier Mitsotakis. Han vil også gjøre landet til en sentral for lagring og transport av gass til Europa.

De mulige gassfeltene som skal undersøkes, er allerede identifisert. I 2019 fikk franske Total og amerikanske Exxon i oppdrag å undersøke dem nærmere. Også greske Hellenic Petroleum har sikret seg letelisenser.

Miljøorganisasjoner har allerede uttrykt bekymring for planene og påpekt at de berører populære reisemål og viktige leveområder for skilpadder, delfiner og seler.