USA: Russland kan komme til å bruke kjemikalier

NTB

USA har «troverdig informasjon» om at Russland kan ta i bruk kjemiske stridsmidler i offensiven mot Mariupol, sier utenriksminister Antony Blinken.

Blinken sier samtidig at han ikke kan bekrefte påstander den siste tiden om at Russland har brukt kjemiske våpen i havnebyen Mariupol.

– Vi har troverdig informasjon om at russiske styrker kan ta i bruk en rekke midler for opprørskontroll, inkludert tåregass iblandet kjemikalier som vil gi sterkere symptomer, for å svekke og uskadeliggjøre ukrainske militære og sivile som en del av den aggressive offensiven for å innta Mariupol. Vi deler denne informasjonen med Ukraina, og vi er i direkte dialog med partnere for å forsøke å fastslå hva som faktisk skjer. Dette er en reell bekymring, sier Blinken.

Mandag kom de første meldingene fra den ukrainske Azov-bataljonen om at en russisk drone hadde sluppet giftig materiale på soldater og sivile i Mariupol. Styrken hevdet dette hadde ført til pustebesvær og nevrologiske problemer.

– Tre personer har klare tegn på å ha blitt forgiftet av kjemiske stridsmidler, men uten katastrofale konsekvenser, sa bataljonens leder Andrij Biletskij i en videomelding på Telegram.

Nyhetsbyrået AFP har så langt ikke klart å verifisere påstanden.