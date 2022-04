Dette skjedde i Ukraina i dag

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina tirsdag 12. april.

* Russlands president Vladimir Putin sier krigen i Ukraina var uunngåelig og vil fortsette i henhold til generalstabens plan til alle mål er nådd. Han avviser at den russiske hæren sliter med motstanden den møter i Ukraina og ble tvunget til å trekke seg tilbake fra områdene rundt flere store byer, inkludert Kyiv. Han avviser også at sivile har vært mål for russiske angrep, men anklaget ukrainerne for å bruke sin egen befolkning som menneskelige skjold. Putin sier Russland har edle grunner for angrepet på Ukraina og gjentok at «spesialoperasjonen» er ment å beskytte menneskene øst i Ukraina mot det han hevder er et «folkemord». Operasjonen skal også bidra til Russlands sikkerhet, framholdt han.

* President Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske etterforskere har fått meldinger om hundrevis av voldtekter som er begått i områder kontrollert av russiske styrker.

– I områder som nå er frigjort fra okkupantene, registreres og etterforskes det nå krigsforbrytelser begått av Russland. Hundrevis av voldtekter er dokumentert, deriblant voldtekt av unge jenter og veldig små barn. Til og med en baby, sa Zelenskyj da han tirsdag talte til nasjonalforsamlingen i Litauen.

* Eksperter fra ESET sier det er gjort forsøk på å sette transformatorstasjoner ut av drift. Etter det selskapet beskriver som «en hendelse som påvirker en energileverandør i Ukraina», har ESET og ukrainske myndigheter funnet en ny versjon av et skadelig program som ble brukt av hackergruppen Sandworm i 2016.

* Flere enn 870.000 ukrainere som hadde flyktet til utlandet etter den russiske invasjonen, har reist tilbake igjen. Blant dem er mange kvinner og barn, opplyser talsmann Andrij Demtsjenkoi den ukrainske grensestyrken.

* Den ukrainske forsvarsledelsen varsler at Russland vil forsøke å ta full kontroll over Mariupol. De ukrainske styrkene skal være omringet og sperret inne, men prøver desperat å hindre russiske styrker i å ta full kontroll over havnebyen. Russlands mål er etter alt å dømme å forbinde den russisk-okkuperte Krim-halvøya med de østukrainske fylkene Donetsk og Luhansk, som kontrolleres av russiskstøttede separatister.

* President Zelenskyj ber europeiske land svarteliste alle russiske banker og stanse all import av russisk olje. Han mener at signalene fra enkelte europeiske land innebærer at Russlands politiske og militære ledere tror de kan fortsette krigen i Ukraina uten å risikere straff, sa Zelenskyj i en videotale til nasjonalforsamlingen i Litauen tirsdag.

* Opec justerer ned sin prognose for etterspørsel etter olje. Hovedårsaken til kuttet er krigen i Ukraina. I sin seneste markedsrapport anslår Organisasjonen for oljeeksporterende land en etterspørsel på 100,5 millioner fat olje per dag. Det er 400.000 fat mindre enn den forrige prognosen.

* Ukrainske soldater skal få militær opplæring i Storbritannia. De skal få trening i å kjøre og beherske stridsvogner britene har lovet å levere til Ukraina, opplyser den britiske statssekretæren James Heappey.

* Telegiganten Nokia trekker seg ut av Russland som følge av krigen i Ukraina, varsler det finske selskapet tirsdag. Selskapet har de siste ukene skalert ned aktiviteten betraktelig, men trekker seg nå helt ut.

* Japan strammer til sanksjonene mot Russland, og fryser midlene til 398 russere. Blant dem er president Vladimir Putins døtre og kona til utenriksminister Sergej Lavrov, ifølge nyhetsbyrået Kyodo.

* Det kom påstander om at en russisk drone slapp giftig materiale over Mariupol mandag kveld. Påstandene er ubekreftet og undersøkes tirsdag av vestlige land. En ukrainsk parlamentariker sa at det angivelige angrepet fant sted rundt klokka 22 lokal tid, og at folk hadde fått pustevansker. På Telegram skriver en av rådgiverne til Mariupols ordfører at det «ikke foreløpig er bekreftet» at det var et kjemisk angrep. Myndighetene venter på bekreftelse fra militæret, heter det videre. CNN skriver at de ikke har verifisert opplysninger om at det har vært et kjemisk angrep i Mariupol, og at deres folk på bakken i byen ikke har sett bevis på at noe slikt har funnet sted, ei heller bildemateriale som kan bekrefte dette.