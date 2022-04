Putin: Militæroperasjonen i Ukraina fortsetter til alle mål er nådd

NTB

Russlands president sier krigen i Ukraina vil fortsette i henhold til generalstabens plan til alle mål er nådd.

Vladimir Putin avviser at den russiske hæren sliter med motstanden den møter i Ukraina og ble tvunget til å trekke seg tilbake fra områdene rundt flere store byer, inkludert Kyiv.

– Det vi gjorde i enkelte områder i Ukraina, handlet bare om å oppholde fiendtlige styrker og ødelegge militær infrastruktur og legge til rette for en mer aktiv operasjon i Donbas, sa Putin på en TV-sendt pressekonferanse tirsdag.

Der avviste han også at sivile har vært mål for russiske angrep, men anklaget ukrainerne for å bruke sin egen befolkning som menneskelige skjold.

Vil ikke øke tempoet

Russland har lidd store tap i Ukraina, og for å begrense tapene sa Putin at det er uaktuelt å rykke fram raskere.

– Jeg hører ofte spørsmålet. Er det mulig å gjøre dette litt fortere? Det er det. Det avhenger av hvor intens motstand man møter, og det er igjen dessverre koblet til tap, forklarte den russiske presidenten, som ikke har planer om å avslutte krigen i nabolandet,

– Oppgaven vår er å oppfylle og oppnå alle målene som er satt, med minst mulig tap. Vi vil handle i tråd med planen generalstaben opprinnelig la fram, sa Putin.

Sammenlignet med Syria

Da journalister på pressekonferansen spurte Putin om de hundrevis av drepte sivile som ble funnet i byen Butsja utenfor Ukrainas hovedstad Kyiv etter at russiske styrker trakk seg ut, avviste han dette som falsk informasjon. Han sammenlignet det med dem som var bekymret for at president Bashas al-Assad brukte kjemiske våpen i Syria.

– Det er samme slags falske opplysninger vi ser i Butsja.

Putin la også skylden på Ukrainas «vingling» for manglende fremdrift i fredssamtalene som pågår parallelt med kampene i landet.

– I går kveld endret ukrainerne på noe igjen. Slik vingling innen helt grunnleggende spørsmål gjør det vanskelig å komme fram til en endelig avtale, sa presidenten.