Harde kamper i Mariupol

Ukrainske nødarbeidere jobber utenfor et barselsykehus i Mariupol onsdag. Foto: Jevgenij Maloletka / AP / NTB

NTB

Den ukrainske forsvarsledelsen varsler at Russland vil forsøke å ta full kontroll over Mariupol. De ukrainske styrkene skal være omringet og blokkert.

Ukrainske styrker gjør desperate forsøk på å hindre russiske styrker i å ta full kontroll over havnebyen Mariupol, skriver nyhetsbyrået AFP tirsdag.

Den ukrainske forsvarsledelsen melder samme dag at Russland vil forsøke å ta kontroll over Mariupol, og rykke fram mot flere andre byer sørøst i Ukraina.

Målet er etter alt å dømme å forbinde den russisk-okkuperte Krim-halvøya med de østukrainske fylkene Donetsk og Luhansk, som kontrolleres av russiskstøttede separatister.

Motstridende meldinger

Russlands forsvarsdepartement melder at de har slått tilbake forsøk på å bryte den russiske beleiringen av Mariupol med «luftangrep og artilleribeskytning» ved en fabrikk nord i byen, som nå ligger i ruiner etter halvannen måned med krig.

Men den ukrainske hæren insisterer på at forsvaret av Mariupol fortsetter.

– Forbindelsen med enhetene i forsvarsstyrkene som på heltemodig vis holder fast på byen, er stabil og opprettholdt, skriver de ukrainske bakkestyrkene i en melding på Telegram.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i en tale igjen bedt andre land om flere våpen for å kunne hindre at russiske styrker tar full kontroll over Mariupol.

– Vi får ikke så mye vi trenger for å få en raskere slutt på denne krigen. For å oppnå en total ødeleggelse av fienden på våre områder, spesielt å få åpnet tilgangen til Mariupol, sa han mandag kveld.

Appell til Sør-Korea

Tidligere på dagen kom han med en lignende appell til den sørkoreanske nasjonalforsamlingen. Her sa han at russerne har ødelagt Mariupol fullstendig, brent byen ned så den ligger i aske og drept titusener av mennesker.

Andre steder øst i Ukraina fortsetter de tunge bombardementene, samtidig som sivile forsøker å komme seg unna før en forventet russisk storoffensiv i Donbas-regionen.

Russland har sendt forsterkninger til regionen, spesielt til områdene ved byen den russisk-kontrollerte byen Izium, men ifølge USAs forsvarsdepartement Pentagon har offensiven ennå ikke startet.

Ukrainas forsvarsdepartement sier at angrepet vil skje snart.

– Vi vet ikke nøyaktig når, men forberedelsene er nesten over, sa talsmann Oleksandr Motuzjanyk på en pressekonferanse mandag.