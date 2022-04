Zelenskyj ber om mer hjelp for å forsvare Mariupol

NTB

Ukraina har ikke de nødvendige våpnene til å befri Mariupol, sier president Volodymyr Zelenskyj. Byen har vært beleiret i ukevis og er under stort press.

Russiske styrker legger stort press på byen, ifølge Zelenskyj.

– Om vi har jetfly og nok pansrede kjøretøy, det nødvendige artilleriet, så vil vi være i stand til å gjøre det, sa Zelenskyj om mulighetene for å redde byen i en videotale mandag.

– Jeg er sikker på at vi vil få nesten alt vi trenger. Men ikke bare tid går tapt. Ukrainske liv går tapt, liv som ikke lenger kan fås tilbake. Dette er også ansvaret til dem som fortsatt beholder våpnene Ukraina trenger i sitt arsenal, sa han videre.

Separatistmyndigheter i Donetsk sa tidligere mandag at den strategisk viktige havnebyen, som ligger ved Azovhavet sørøst i Ukraina, hadde falt til Russland. Påstandene ble gjengitt av russiske nyhetsbyråer.

En høytstående offiser i det ukrainske forsvaret sa mandag at forbindelsen til styrkene som forsvarer Mariupol, ikke er brutt. Det var som svar på påstander fra marinesoldater i området om at de ikke hadde hørt fra militærledelsen på to uker.