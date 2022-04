USA gir ut kjønnsnøytrale pass

NTB

Mandag begynte USAs myndigheter å utstede kjønnsnøytrale pass til ikke-binære amerikanere.

Muligheten til å huke av for «X» istedenfor mann eller kvinne i passet er godt nytt for rundt 1,2 millioner amerikanere hvis kjønnsidentitet ikke er mann eller kvinne.

Samtidig har republikanske folkevalgte landet over de siste månedene innført lovgivning som kritikere mener innskrenker LHBT-rettigheter og fører til steilere fronter rundt spørsmål om kjønn i et svært splittet USA.

Det amerikanske utenriksdepartementet kunngjorde i oktober at det første kjønnsnøytrale passet var utstedt. Men det var først 31. mars, på den internasjonale dagen for transsynlighet, at departementet kunngjorde at retten blir utvidet til å gjelde alle amerikanere, samtidig som det ble innført tiltak på føderalt nivå for å fjerne administrative hindre for transpersoner og ikke-binære.

En håndfull andre land har tatt lignende grep. Australia innførte kjønnsnøytrale pass i 2011, og siden har New Zealand, Canada, Tyskland og Argentina fulgt etter, i tillegg til Pakistan og Nepal.