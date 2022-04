USA beordrer konsulært ansatte til å forlate koronastengte Shanghai

I den kinesiske storbyen Shanghai, som er rammet av et koronautbrudd, er det satt opp barrierer for å holde folk innendørs. USA beordrer sine konsulære ansatte i byen til å forlate landet på grunn av smitten og de strenge tiltakene. Foto: Chen Si / AP / NTB

NTB

USA beordrer de ansatte ved landets konsulat i Shanghai til å forlate byen. Den er nedstengt i et forsøk på å stagge en smitteoppblomstring.

Det amerikanske utenriksdepartementet beskriver ordren som en opptrapping etter at de ansatte og familiene deres fikk tillatelse til å forlate Kina forrige uke, da USA advarte mot reiser til Hongkong, Shanghai og Jilin-provinsen på grunn av koronarestriksjonene der.

I en uttalelse heter det at amerikanske diplomater har fremmet «bekymringer rundt sikkerheten og velferden til amerikanske borgere overfor kinesiske tjenestepersoner».

Landets myndigheter har blant annet innført regler som gjør at barn og foreldre risikerer å bli splittet hvis en av dem er smittet.

Kina opplever nå sitt verste koronautbrudd siden pandemien startet for over to år siden. Myndighetene forsøker fortsatt å følge nullsmitte-strategien, det vil si at all smitte skal slås ned. Fram til omikronvarianten dukket opp, lyktes Kina med å slå ned mesteparten av smitten.